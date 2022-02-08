Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дистанционный порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при кабмине.

Министр уточнил, что в настоящее время в России наблюдается рост занятости коечного фонда.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что необходимость введения новых правил оформления больничных продиктована особенностями течения COVID-19 при заражении "Омикроном". Он пояснил, что многим людям достаточно семи дней, чтобы преодолеть болезнь, однако некоторым пациентам необходимо продление времени лечения.



"Люди по-разному переносят недуг. Если речь идет о более сложном течении болезни, то и лечение должно быть соответствующим, и больничный при необходимости должен продлеваться", – заявил он.



Премьер поручил Мурашко проследить, чтобы поликлиники внимательно относились к таким ситуациям.

Ранее сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ могут дистанционно получить консультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте ЕМИАС.