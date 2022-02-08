Врач рассказала, каким будет следующий штамм коронавируса после "Омикрона"

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Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова предположила, каким окажется следующий штамм коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, большая скорость возникновения новых мутаций вируса может спровоцировать появление нового серьезного штамма к началу следующего года.
"Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует", – объяснила врач.
Соседова подчеркнула, что инкубационный период новой разновидности окажется таким же, как у "Омикрона". Кроме того, мутация сможет обладать похожей заразностью, став более легкой для организма человека.
"Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро", – сказала эксперт.
Врач напомнила, что любой вирус является паразитом. Для его распространения необходим симбиоз с носителем инфекции.
"Вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно. <...> Ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", – пояснила Соседова.
Ранее специалисты заявили, что антитела, которые выработались после заражения "Омикроном", не спасут от остальных штаммов коронавируса. Это связано с тем, что при новом варианте SARS-CoV-2 инфекция проходит локализованно, поэтому в плазме крови образуется сравнительно небольшая концентрация антител, что несопоставимо с иммунитетом от "Дельты".
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