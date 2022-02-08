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Общество

8 февраля, 04:38

В Роспотребнадзоре заявили о легком течении "Омикрон"-штамма у большинства детей

медицина общество дети

Фото: depositphotos/serezniy

Большинство детей переносят "Омикрон"-штамм коронавируса в легкой форме. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости.

Специалист объяснила, что при новом штамме у маленьких пациентов значительно сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. В частности, речь идет о насморке, першении в горле, кашле, повышении температуры тела, слабости, головных болях и отсутствии аппетита.

"У некоторых пациентов отмечают осиплость голоса, диарею, сыпь", – отметила Руженцова.

По ее словам, дети часто переносят коронавирус бессимптомно. Доля таких заболевших от общего числа варьируется от 17 до 40%.

"Тяжелое течение наблюдается менее чем у 1% детей. Из всех пациентов детского возраста, заболевших COVID-19, госпитализируются всего 3%", – уточнила Руженцова.

Всего в России за последние сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом. Это на 15% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций снизилось в 53 регионах, но увеличилось в 29. Ситуация не изменилась в трех регионах. За сутки выздоровели 55 683 человека, при этом скончались 609.

В РФ за минувшие 24 часа выявили 171 905 новых случаев коронавируса. В Москве подтверждено 15 442 новых случая, в Санкт-Петербурге – 13 372, в Московской области – 12 230, в Челябинской области – 4 900, в Пермском крае – 4 797, в Свердловской области – 4 796, в Красноярском крае – 4 639, в Воронежской области – 4 464.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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