Минздрав разрешил клинические исследования "КовиВака" с участием детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей, сообщается на сайте ведомства.
"Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
Испытания будут проводиться среди 1 050 добровольцев до декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что вакцину "КовиВак" могут модифицировать под штамм "Омикрон" за полгода. В ближайшие две недели специалисты намерены выяснить, насколько препарат эффективен при новом варианте SARS-CoV-2.
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