Минздрав разрешил клинические исследования "КовиВака" с участием детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей, сообщается на сайте ведомства.

"Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Испытания будут проводиться среди 1 050 добровольцев до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что вакцину "КовиВак" могут модифицировать под штамм "Омикрон" за полгода. В ближайшие две недели специалисты намерены выяснить, насколько препарат эффективен при новом варианте SARS-CoV-2.