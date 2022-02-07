В Минздраве Калужской области прокомментировали сообщение о ехавшей 7 часов скорой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скорая помощь добралась до пациента с коронавирусом в Жуковском районе Калужской области за 4 часа, а не 7 с половиной, как пишут в социальных сетях. Об этом РИА Новости заявил замминистра здравоохранения региона Илья Соваков.

Жительница Жуковского района рассказала в соцсетях, что к ее мужу скорая ехала 7 с половиной часов. При этом, по словам автора публикации, у мужчины была температура выше 39 градусов, высокий уровень сахара в крови и поражение легких 60%. Женщина заявила, что после госпитализации мужчина скончался.

По словам Совакова, региональный Минздрав провел предварительную проверку информации. Он рассказал, что все произошло в декабре 2021 года.

"Мужчина 57 лет находился на амбулаторном лечении с 26 ноября 2021 года с диагнозом "коронавирусная инфекция", за это время пациента неоднократно консультировал врач, дважды к нему выезжала бригада скорой помощи", – рассказал представитель министерства.

Соваков отметил, что в городе Жукове работает единая диспетчерская служба скорой помощи, а вызовы обслуживаются любой ближайшей бригадой. Он добавил, что в тот день вызов приняла бригада из Перемышльского района.

"Информация о времени доезда скорой 7 с половиной часов не является достоверной. Скорая ехала около 4 часов, поскольку вызов не экстренный, такое время допустимо", – добавил замминистра.

По данным министерства, мужчину госпитализировали в Калужскую инфекционную больницу в стабильном состоянии. По словам Совакова, пациент получал необходимое лечение в течение 10 дней. Однако 13 декабря 2021 года мужчина скончался в результате ишемического инсульта. Соваков отметил, что пациент не был вакцинирован и имел хроническое заболевание.

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