Вышел официальный трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

Видео: youtube.com/PixarМультипликационная студия Pixar представила полный трейлер мультфильма "Базз Лайтер".
В двухминутном ролике можно увидеть космического рейнджера Базза Лайтера, ставшего прототипом игрушечного Базза из мультфильма "История игрушек", а также часть приключений, с которыми ему предстоит столкнуться. Кроме того, сюжет трейлера затрагивает прошлое легендарного героя.
Режиссером мультфильма стал Энгус МакЛэйн, создавший "В поисках Дори". Главного героя озвучил Крис Эванс, а также в сюжете должен появиться персонаж, озвученный режиссером фильмов "Тор: Рагнарек" и "Реальные упыри" Тайкой Вайтити.
В российский прокат картина выйдет 16 июня.
Первый тизер мультфильма "Лайтер" был представлен публике в конце октября 2021 года. В ролике авторы не стали раскрывать все подробности, однако показали знаменитый костюм Базза Лайтера, который носят все модели из мультфильмов "История игрушек".
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