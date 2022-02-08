Объявлены номинанты премии "Оскар"

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Американская киноакадемия объявила номинантов 94-й премии "Оскар".

Претендентами на премию в номинации "Лучший фильм" стали:

"Белфаст";

"КОДА: Ребенок глухих родителей";

"Не смотрите наверх";

"Сядь за руль моей машины";

"Дюна";

"Король Ричард";

"Лакричная пицца";

"Аллея кошмаров";

"Власть пса";

"Вестсайдская история".

Кеннет Брана, "Белфаст";

Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины";

Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца";

Джейн Кэмпион, "Власть пса";

Стивен Спилберг, "Вестсайдская история".

Хавьер Бардем, "Быть Рикардо";

Бенедикт Камбербетч, "Власть пса";

Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!";

Уилл Смит, "Король Ричард";

Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета".

Джессику Чэстейн, "Глаза Тэмми Фей";

Оливию Колман, "Потерянная дочь";

Пенелопу Крус, "Параллельные матери";

Николь Кидман, "Быть Рикардо";

Кристен Стюарт, "Спенсер".

Ариана ДеБоз, "Вестсайдская история";

Онжаню Эллис, "Король Ричард";

Джесси Бакли, "Потерянная дочь";

Катрина Балф, "Белфаст";

Кирстен Данст, "Власть пса".

Кирана Хайндс, "Белфаст";

Трой Котсара, "CODA: Ребенок глухих родителей";

Джесси Племонс, "Власть пса";

Дж. К. Симмонса, "Быть Рикардо";

Коди Смита-Макфи, "Власть пса".

"Власть пса";

"Трагедия Макбета";

"Аллея кошмаров";

"Дюна";

"Вестсайдская история".

"Главный герой";

"Дюна";

"Не время умирать";

"Шан-Чи и легенда десяти колец";

"Человек-паук: Нет пути домой".

"Дом Gucci";

"Дюна";

"Круэлла";

"Поездка в Америку – 2";

"Глаза Тэмми Фэй".

"Энканто";

"Побег";

"Лука";

"Митчеллы против машин";

"Райя и последний дракон".

"Белфаст";

"Худший человек на свете";

"Король Ричард";

"Лакричная пицца";

"Не смотрите наверх".

"Аллея кошмаров";

"Дюна";

"Круэлла";

"Сирано";

"Вестсайдская история".

"Власть пса";

"Дюна";

"Незнакомая дочь";

"CODA: Ребенок глухих родителей";

"Сядь за руль моей машины".

"Не смотри наверх";

"Дюна";

"Власть пса";

"Энканто";

"Параллельные матери".

В номинации "Лучший режиссер" представлены:Номинантами на лучшую мужскую роль стали:На лучшую женскую роль киноакадемия номинировала:Номинантами на лучшую женскую роль второго плана стали:На лучшую мужскую роль второго плана киноакадемия номинировала:Номинантами на лучшую операторскую работу являются:В номинации "Лучшие визуальные эффекты" поборются:Номинантами на лучший грим стали картины:Среди номинантов на лучший анимационный фильм представлены:Номинированы на лучший оригинальный сценарий:На лучшие костюмы номинированы:Побороться за награду "Лучший адаптированный сценарий" смогут:Номинантами на лучший саундтрек являются:Ранее были объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина", которую вручают за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. Их список опубликовали на сайте премии.

Девять номинаций получил проект Netflix "Диана: мюзикл". По пять номинаций выпали на драмеди "Карен" и триллер "Женщина в окне". В категории "Худший фильм" также представлены "Бесконечность" и "Космический джем: новое поколение".