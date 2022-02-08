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Москва 24

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Культура

8 февраля, 14:19

Гостем программы "The City. Говорим" станет актриса Мария Шалаева

культура

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актриса Мария Шалаева. Эфир пройдет в ночь со вторник на среду, 9 февраля.

В беседе с ведущей Ренатой Пиотровски, Мария Шалаева расскажет, как социальные сети стали играть ключевую роль в актерской профессии и почему возвращается тренд на романтические комедии.

Смотрите программу в 00:20 на телеканале Москва 24.

Ранее гостем "The City. Говорим" стала психолог и сексолог Марьяна Кадникова. В беседе с ведущей Алисой Муравьевой она рассказала о том, что такое осознанный секс и почему это новый тренд.

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