Маколей Калкин создаст сериал о своем кризисе среднего возраста

Фото: AP/Invision/Matt Sayles
Американский актер Маколей Калкин, наиболее известный по роли в культовом фильме "Один дома", создаст документальный сериал о своем кризисе среднего возраста, сообщает Deadline.
Актер, которому уже исполнилось 40 лет, запустит проект совместно с продюсерской компанией Lightbox. Для шоу с названием "Кризис среднего возраста Маколея Калкина" артист отправится в путешествие. Там он попытается найти ответы на свои вопросы о старении и возрастных изменениях.
Также Калкин постарается понять, как воспринимать старение в обществе, одержимом молодостью, что считать успехом и как сохранить страсть, несмотря на годы.
В апреле 2021 года Калкин впервые стал отцом. Матерью первенца стала 33-летняя актриса Бренда Сонг, которая родила ребенка в клинике Лос-Анджелеса. Известно, что у пары родился мальчик. Ему дали имя Дакота в честь сестры Калкина, погибшей в автокатастрофе.
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