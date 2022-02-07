Кинокритики назвали возможных победителей "Оскара"

Фото: кадр из фильма "Маленькая мама"; режиссер – Селин Сьямма; производство – Canal+ [fr]
Кинокритики газеты The Guardian назвали возможных победителей премии "Оскар". В список попали четыре фильма и четыре режиссера.
Победу в номинации "Лучший фильм" журналист Марк Кермод предрекает французской ленте "Маленькая мама". Автор картины Селин Сьямма, по мнению кинокритика, может быть удостоена статуэтки в категории "Лучший режиссер".
В свою очередь, кинокритик Венди Айд полагает, что победа может достаться дебютной полнометражной картине актрисы Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь". Звание лучшего режиссера при этом, как он ожидает, достанется Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса".
Критик Симран Ханс считает, что лучшим фильмом будет признана лента "Сувенир: Часть 2" Джоанны Хогг. А статуэтка за лучшую режиссерскую работу будет отдана Янице Браво за картину "Зола".
Журналист Гай Лодж вероятным победителем в номинации "Лучший фильм" видит японскую драму "Сядь за руль моей машины". Лучшим режиссером, по его мнению, может оказаться мексиканка Татьяна Уэсо, снявшая фильм "Молитвы об украденных".
94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. В первые за три года на мероприятии появится ведущий. Его имя пока не раскрывается.
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