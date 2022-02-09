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07:29

Территории возле семи станций БКЛ на юге и юго-востоке Москвы благоустроят в 2022 году

город благоустройство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территории возле семи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро благоустроят на юге и юго-востоке столицы. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Речь идет о территориях возле станций "Варшавская", "Каширская", "Каховская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики".

"В рамках проектов обновим тротуары, по возможности их расширим и сделаем новые, в местах так называемых народных троп обустроим удобные пешеходные дорожки", – рассказал Бирюков.

По его словам, на этих территориях также заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Для пешеходов обустроят наземные переходы с контрастным освещением.

Для пассажиров городского транспорта планируют установить современные остановочные павильоны, оборудованные зарядными слотами и беспроводной связью. Размещение новых остановок предусмотрено в связи с корректировкой маршрутной сети.

Удобнее станет и автомобилистам: для личного транспорта москвичей возле станций обустроят парковочные карманы.

"Хорошее освещение – необходимое условие безопасности и комфорта, поэтому на прилегающих к станциям территориях установят в общей сложности более 1,5 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для отдыха во время прогулок и по дороге к метро появятся удобные лавочки различных модификаций", – подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что проекты благоустройства предполагают устройство газонов. Их общая площадь превысит 190 тысяч квадратных метров. В рамках озеленения планируют высадить 600 взрослых деревьев и более 13,5 тысячи кустарников.

Появятся возле станций и комфортные общественные пространства. Так, вблизи станции "Варшавская" на Чонгарском бульваре обустроят пешеходную зону. А возле метро "Каширская" обновят скверы. Около станции "Печатники" у кинотеатра "Тула" по просьбе горожан власти планируют оборудовать скейт-парк.

Ранее сообщалось, что на пересадочном узле станции "Марьина Роща" БКЛ метро начались отделочные работы. В пешеходных коридорах рабочие занялись облицовкой гранитом полов и стен, а в технологических помещениях приступили к кирпичной кладке.

Станция "Текстильщики" БКЛ готова на 75%

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