На Ставропольской улице в 2023 году достроят дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Люблино на Ставропольской улице начали возводить жилой дом по программе реновации, строительство планируют закончить в 2023 году, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"В районе Люблино по адресу Ставропольская улица, владение 4, корпус 2, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом будет иметь форму буквы Г. Под территорией внутреннего двора специалисты сделают подземную одноуровневую стоянку для машин.

Фасад здания выполнят, используя навесные трехслойные стеновые панели, облицованные керамической плиткой белого и коричневого цвета. Торцы дома украсят градиентом. Первый этаж оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 188 квартир: 40 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 22 трехкомнатные. Выполненная отделка в них будет в полной мере соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства города. Кроме того, две квартиры создадут для маломобильных граждан: в них сделают больше коридоры и установят специальную сантехнику.

На первом этаже дома сделают офисы и технические помещения, а также магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

В новом доме планируют установить лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Также в новостройке сделают системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

На территории нового дома сделают детскую игровую площадку с современными качелями и горками, поставят новые тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации, который возведут в Тимирязевском районе столицы, будет оформлен с использованием фактурной плитки под кирпич. Он будет иметь площадь порядка 16 тысяч квадратных метров. На первых этажах планируют разместить входные группы, общественные и вспомогательные помещения.

