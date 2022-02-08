Две новостройки по программе реновации в ЮАО передадут под заселение в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Две новостройки по программе реновации передадут под заселение в текущем году в Южном административном округе столицы в Нагорном районе, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что новостройки расположены на Варшавском шоссе, владении 100, и в Симферопольском проезде, владении 7, строении 1.
"Их запланировано передать под заселение в этом году. Строительство находится на завершающей стадии", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
В новых домах на Варшавском шоссе и в Симферопольском проезде будет 483 и 66 квартир соответственно. Рядом с новым жильем для горожан сделают парковочные места и велодорожки, во дворах обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки.
В данном районе столицы в программу реновации включили 53 дома, в которых живут 10,6 тысячи человек. Из общего числа расселяемых зданий три дома, расположенных по адресу Варшавское шоссе, дом 85, корпуса 2, 3, и 4, будут сохранены и отремонтированы. Для волнового расселения горожан подобрано четыре стартовые площадки.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Лефортово завершилось строительство дома на 106 квартир по программе реновации. В настоящее время он готовится к вводу в эксплуатацию.
В доме сделали системы видеонаблюдения и охраны входа, пожарную сигнализацию. Новостройка оборудована всем необходимым для комфортного перемещения родителей с колясками и маломобильных граждан. Во дворе обустроили детские и спортивная площадки, а также зоны отдыха.
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