Четыре ледовые арены построят в Москве до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В течение двух лет в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовых дворца. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы. <...> Сегодня за счет внебюджетных средств в городе строятся четыре ледовых дворца, ввод которых запланирован на 2022–2023 годы", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Речь идет о стадионе "Кристалл" в Лужниках, спорткомплексе Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в Тропарево-Никулине и ледовом дворце для спортивной школы "Самбо-70" в Некрасовке. В последнем, помимо катка, предусмотрены бассейн, экстрим-парк и зона для воркаута.

Ранее стало известно, что до конца текущего года на Ангарской улице в столице планируют достроить BMX-велодром. Для этого реконструируют административно-бытовой корпус, обустроят стартовую гору и трассу длиной 200 метров. Также предусмотрены четыре участка с препятствиями, предназначенные для спортсменов с разным уровнем подготовки.

