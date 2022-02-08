Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителям столицы посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте в вечернее время.
"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".
Ожидается, что вечером 8 февраля загруженность на столичных дорогах может достигнуть 6 баллов. Затруднения в движении будут наблюдаться в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
Ранее в департаменте транспорта сообщили, что москвичи стали быстрее добираться домой после работы. Время в пути сократилось примерно втрое. После перехода людей на удаленку свободнее стали и дороги, и общественный транспорт. Загруженность улиц упала с 8–9 до 5–6 баллов.
ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 3 балла
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