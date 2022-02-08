Современные остановочные павильоны появятся возле станции метро "Нижегородская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по благоустройству территории у станции московского метро "Нижегородская" планируется начать в текущем году, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в рамках проекта будет проведена реконструкция Проектируемых проездов № 219 и 830, Орехово-Зуевского проезда, 1-го и 2-го Карачаровских проездов, шоссе Фрезер, Перовского шоссе, 3-й Карачаровской улицы, Газгольдерной улицы, Верхней Хохловки, Рязанского проспекта и его дублера.

"В рамках проектов воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим дополнительную ливневую систему, приведем в порядок тротуары. Обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, организуем удобные парковочные карманы на 350 машино-мест и велопарковки. Для пассажиров общественного транспорта установим восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами", – пояснил Бирюков.

Он отметил, что специалисты скорректируют расстановку светофоров и наземных переходов для обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, на перечисленных улицах установят около 500 фонарей и уличных торшеров.

"Возле пешеходных зебр поставим опоры контрастного освещения. Особое внимание уделим озеленению: высадим 60 деревьев и почти 2,4 тысячи кустарников, общая площадь газона превысит 100 тысяч квадратных метров", – рассказал вице-мэр.

Бирюков добавил, что у станции "Нижегородская" появятся три навеса "сухие ноги", которые обеспечат комфортную пересадку пассажиров. Завершить работы планируют в 2023 году.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о начале работ по возведению конструкций на Крутицкой набережной. По его словам, специалисты прокладывают инженерные сети, проводят работы по строительству очистных сооружений и устройства дорожного полотна. На территории набережной будет разбито более 30 тысяч квадратных метров газона и высажено около 200 тысяч деревьев и кустарников.