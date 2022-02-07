Дом по программе реновации достроили в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Лефортово завершилось строительство дома на 106 квартир по программе реновации. Сейчас он готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Комитет завершил все необходимые проверки и выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Уточняется, что здание возведено по индивидуальному проекту, оно расположено по адресу 2-я улица Синичкина, владение 7. Его суммарная площадь составляет 8,7 тысячи квадратных метров. Контроль качества работ производился на всех этапах строительства.

Первый этаж дома предназначен под коммерческие организации и технические помещения. После ввода здания в эксплуатацию там временно расположится центр информирования по переселению.

В доме предусмотрены системы видеонаблюдения и охраны входа, пожарная сигнализация. Он оборудован всем необходимым для комфортного перемещения родителей с колясками и маломобильных граждан. Во дворе разместились детские и спортивная площадки, а также зоны отдыха.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации на 240 квартир построят на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне. Он будет состоять из двух корпусов, объединенных подземной парковкой. Во всех квартирах выполнят внутреннюю отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

