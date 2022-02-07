Андрей Бочкарев: станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция "Печатники" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готова на 47%. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Земляные работы на станции "Печатники" БКЛ метро завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжаются архитектурная отделка и установка инженерных систем", – сообщил он.

По словам заместителя мэра столицы, в основу архитектурного облика станции заложен образ буквы "П". Так, например, он будет частью композиции, которой представлены колонны у эскалаторов и лестниц переходного моста.

"В торцах станции предусмотрены композиции из перевернутых букв "П", которые будут также служить станционными скамейками", – уточнил Бочкарев, добавив, что станцию выполнят в черно-белой цветовой гамме.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на станции появится крупный транспортно-пересадочный узел, поскольку станция "Печатники" также получит пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию, а также выход к строящейся станции МЦД-2.

"Создание ТПУ проходит в непростых условиях, участок характеризуется сложной гидрогеологией. Строительство "Печатников" БКЛ ведется в непосредственной близости от действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенки", – подчеркнул Кравцов.

Он отметил, что мониторинг состояния прилегающих сооружений и инженерных сетей проводится круглосуточно. Это, по мнению гендиректора "Мосинжпроекта" должно обеспечить высокое качество и безопасность подземных работ.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к отделочным работам на пересадке со станции "Марьина Роща" северо-восточного участка БКЛ на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. В частности, в пешеходных коридорах началась облицовка гранитом полов и стен, а в технологических помещениях приступили к кирпичной кладке.