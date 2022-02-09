Названы города с наибольшим подорожанием ипотеки на вторичное жилье

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Россиянам перечислили города с наибольшим ростом ипотечных платежей на вторичном рынке. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказал агентству партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов, в начале этого года сильнее всего платеж по ипотеке увеличился в Новороссийске.
"Средний ипотечный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос там почти в два раза", – сообщил специалист.
В свою очередь, в Казани и Сочи платежи по ипотеке возросли более чем на 40%. При этом еще в 22 городах страны купить однокомнатную квартиру в ипотеку стало дороже на 30,7–39,8%.
"В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке вырос за год на 22%, в Санкт-Петербурге – на 26%", – уточнил Терехов.
Меньше всего средний платеж по ипотеке увеличился в Нижнем Тагиле – на 10,8%.
Эксперт добавил, что в 75 крупнейших городах России в 2021 году средний ипотечный платеж увеличился на 30% – до 20,6 тысячи рублей.
"С учетом дальнейшего роста ключевой ставки и повышения ставок по ипотеке до двухзначных значений, ежемесячный платеж для однокомнатной квартиры может вырасти еще на 5–10%, при условии стабилизации стоимости жилья", – спрогнозировал эксперт.
Ранее сообщалось, что в 2021 году 9,8 тысячи московских семей получили льготные кредиты на покупку жилья, треть из них пришлись на родителей с одним ребенком. Всего за минувший год по программе "Семейная ипотека" было одобрено займов на 65,4 миллиарда рублей.
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