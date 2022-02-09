Более 142 тыс ИП и компаний зарегистрировали в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 142 тысяч ИП и компаний зарегистрировали в Москве в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Больше 10 тысяч из них зарегистрировано при поддержке специалистов МБМ (проект "Малый бизнес Москвы". – Прим. ред.). Также эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Она уточнила, что с помощью консультантов проекта в основном открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты. Еще МБМ проводит обучающие мероприятия, всего в 2021 году в них приняли участие более 49 тысяч человек.

Предприниматели могут обратиться с вопросами через портал mbm.mos.ru, по телефону +7 495 225-14-14, лично в центрах услуг для бизнеса или центрах "Мои документы".

Кроме того, на портале можно найти более 20 онлайн-сервисов, которые помогут узнать новое, приобрести навыки, посетить различные форумы и тренинги, а также найти единомышленников.

"В прошлом году прошло 48 потоков "Стартап-школы МБМ". В них приняли участие более 2,1 тысячи человек, которые учились в онлайн- и офлайн-формате", – отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что в столице с 2020 года программой льготного кредитования воспользовались около 22 тысяч компаний, а общая сумма займов составила свыше 168,6 миллиарда рублей.

