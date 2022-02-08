В ФАС заявили, что в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию в РФ составляет 1 345 рублей 55 копеек. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отмечается, что данный показатель был рассчитан с учетом средних значений по каждому федеральному округу, но без учета стоимости услуг по забору биоматериала, которая в среднем составляет от 250 до 350 рублей.

По итогам проверки ФАС установила, что стоимость ПЦР-тестирования в некоторых государственных лабораториях в ряде российских регионов оказалась выше норматива обязательного медицинского страхования.

"По результатам проверки ФАС России также разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях", – говорится в сообщении.

Также ведомство предлагает расширить присутствие коммерческих лабораторий в ряде российских регионов. Всего, по данным ФАС, ПЦР-тестирование в России проводится в 1 254 медучреждениях, из которых 960 (77%) являются государственными. При этом в 23 регионах тесты осуществляются только в государственных организациях.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Специалисты решили организовать проверки после сообщений СМИ о резком подорожании тестов на COVID-19. Они пройдут в медицинских учреждениях, в том числе частных, и в аптеках.

Также информацией об увеличении стоимости ПЦР-тестов в субъектах РФ заинтересовались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что власти обратят внимание на эту информацию. При этом он выразил уверенность, что Оперативный штаб мониторит эту ситуацию.