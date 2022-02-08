В ФАС заявили, что в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию в РФ составляет 1 345 рублей 55 копеек. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Отмечается, что данный показатель был рассчитан с учетом средних значений по каждому федеральному округу, но без учета стоимости услуг по забору биоматериала, которая в среднем составляет от 250 до 350 рублей.
По итогам проверки ФАС установила, что стоимость ПЦР-тестирования в некоторых государственных лабораториях в ряде российских регионов оказалась выше норматива обязательного медицинского страхования.
"По результатам проверки ФАС России также разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях", – говорится в сообщении.
Также ведомство предлагает расширить присутствие коммерческих лабораторий в ряде российских регионов. Всего, по данным ФАС, ПЦР-тестирование в России проводится в 1 254 медучреждениях, из которых 960 (77%) являются государственными. При этом в 23 регионах тесты осуществляются только в государственных организациях.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Специалисты решили организовать проверки после сообщений СМИ о резком подорожании тестов на COVID-19. Они пройдут в медицинских учреждениях, в том числе частных, и в аптеках.
Также информацией об увеличении стоимости ПЦР-тестов в субъектах РФ заинтересовались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что власти обратят внимание на эту информацию. При этом он выразил уверенность, что Оперативный штаб мониторит эту ситуацию.
Эксперты оценили подорожание ПЦР-тестов в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: