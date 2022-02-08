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Москва 24

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Экономика

8 февраля, 14:33

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

экономика финансы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 14:28 по московскому времени курс американской валюты снизился на 49 копеек, до 74,99 рубля. В последний раз такой курс доллара фиксировали 13 января.

Спустя несколько минут американская валюта подорожала до 75,07 рубля. Курс евро демонстрировал снижение на 50 копеек и составил 85,77 рубля.

Ранее аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, когда курс рубля вернется к значениям 60 за один доллар. По словам эксперта, курс российской валюты будет зависеть от трех факторов. Речь идет о геополитическом фоне, политике ФРС и закупках рубля российским регулятором.

Джиоев пояснил, что в случае затухания напряженности вокруг Украины ФРС сохранит ставку на прежнем уровне. За счет этого цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, а рубль сможет вернуться к значениям 60 за доллар.

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