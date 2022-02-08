В ГД предложили изменить принцип начисления налога на вклады для семейных пар

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил поднять до 2 миллионов не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, которые были оформлены на одного или обоих супругов. Об этом сообщает RT.

Парламентарий в своем обращении на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной отметил, что процентные доходы физлиц, полученные от банковских вкладов в размере более 1 миллиона рублей, подлежат налогообложению. При этом при исчислении данного налога не учитываются положения, согласно которым нажитое в браке имущество считается совместным в равных долях.

Нилов подчеркнул, что у одного супруга может быть большой по размеру вклад, а другой вовсе может не иметь вклада. В результате один из них должен оплатить налог с процентных доходов, хотя по факту данный вклад принадлежит мужу и жене в равных долях в размере менее 1 миллиона рублей.

Ранее в ФНС объяснили, в каких случаях нужно платить налог на вклады.

Налог с процентного дохода по вкладам начисляется на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физическому лицу за 2021 год, за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января текущего года. Так, в 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей при ключевой ставке 4,25%.

Например, в случае если в 2020 году физическое лицо открыло вклад на 710 тысяч рублей по ставке 4,5%, а в июле 2021 года переложило сумму в другой банк уже под 8%, то совокупный процентный доход, выплаченный в итоге в 2021 году, достиг 55 616 рублей. После вычета необлагаемого процентного дохода сумма налога к уплате составит 1 705 рублей.